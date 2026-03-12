وجه وزير الطاقة الدنماركي نداءً عاجلاً إلى مواطني بلاده لخفض استهلاك الطاقة وتجنب قيادة السيارات إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء الصراع في الشرق الأوسط.



وأوضح «لارس آجارد»، وزير المناخ والطاقة والمرافق في الدنمارك، أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران دفعت البلاد إلى الاعتماد على احتياطياتها النفطية في ظل «ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير» وعدم وجود نهاية تلوح في الأفق للصراع.



وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة الدنماركية المحلية: «رجاءً، إذا كان بإمكانكم الاستغناء عن أي استهلاك غير ضروري للطاقة، أو تجنب قيادة سياراتكم لغير الضرورة، فافعلوا ذلك»، حسبما نقلت «CNBC».



ولا تقتصر هذه الإجراءات التقشفية على الدنمارك؛ ففي المملكة المتحدة، طالبت جمعيات السيارات مثل «إيه إيه» السائقين بإلغاء «الرحلات غير الضرورية»، بينما حثت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام الشركات على اعتماد العمل عن بُعد، في حين طبقت الفلبين أسبوع عمل لمدة أربعة أيام في بعض القطاعات لتقليل استهلاك الوقود.