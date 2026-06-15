فاجأ الفنان المصري عمرو سعد جمهوره بإعلان تعاقده على بطولة عمل درامي جديد يعرض في موسم رمضان 2027، في خطوة تعيد حضوره بقوة إلى الساحة الدرامية، وذلك بعد توقيعه رسميًا مع المنتج تامر مرسي وتراجعه عن قرار سابق بالابتعاد عن الدراما التلفزيونية.

عودة للدراما التلفزيونية

ويأتي هذا التعاقد ليعيد الفنان إلى المنافسة الرمضانية بقوة، ومن المنتظر أن يشكل عمله المرتقب خطوة جديدة في مسيرته الفنية، خصوصا مع بدء التحضيرات الأولية للعمل تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة القادمة.

آخر أعماله

قدم عمرو سعد خلال ماراثون دراما رمضان 2026 مسلسل «إفراج»، الذي جاء في 30 حلقة ضمن إطار درامي شعبي اجتماعي، وناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بالواقع اليومي في المجتمع.

وشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين من بينهم تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، علاء مرسي، إلى جانب أحمد عبدالحميد، صفوة، وسارة بركة وآخرين، العمل من تأليف ورشة ملوك، وجاء بطابع شعبي اجتماعي يمزج بين الدراما والتشويق في إطار يعكس عددًا من القضايا الإنسانية.

أعماله المنتظر عرضها

وعلى الصعيد السينما، يستعد عمرو سعد لعرض فيلمه السينمائي الجديد «الغربان» في السينمات قريباً، وهو عمل ضخم الإنتاج ينتظر أن يحقق صدى واسعًا، ويضم كلا من مي عمر، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، وأحمد بدير، وهو من إخراج ياسين حسن.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن التشويقية ذات الطابع التاريخي، حيث تدور أحداثه في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، متناولًا مجموعة من الوقائع البارزة في تلك الفترة، من بينها معارك مرتبطة بالقائد الألماني روميل وتطورات الحرب وهزيمة ألمانيا.