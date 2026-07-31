يخوض عدد من أبرز نجوم الدراما السعودية تجربة مختلفة من خلال مسلسل «آخر ساعة»، الذي انطلق تصويره خلال الأشهر القليلة الماضية، تمهيداً لعرضه قريباً عبر إحدى المنصات الإلكترونية وقنوات «MBC».

وينتمي العمل إلى الدراما البوليسية القائمة على التحقيقات والغموض، ليقدّم قالباً درامياً يعتمد على التشويق وكشف الأسرار، بعيداً عن الأنماط التقليدية المعتادة في عدد من الأعمال المحلية. ويُعد المسلسل من أوائل الإنتاجات السعودية التي تخوض هذا النوع الدرامي، من خلال أحداث متصاعدة تتكشف تفاصيلها وألغازها تدريجياً.

ويتكوّن «آخر ساعة» من 10 حلقات، تعتمد على الإيقاع السريع وتتابع المفاجآت، في إطار يضع الشخصيات أمام سلسلة من الوقائع الغامضة والتحقيقات التي تقود إلى كشف المزيد من الأسرار مع تقدّم الأحداث، وصولاً إلى الحلقات الأخيرة.

ويجمع المسلسل نخبة من الفنانين، يتقدّمهم حسن عسيري، عبدالمحسن النمر، فاطمة الشريف، فيصل الدوخي، ناصر الدوسري، وأيمن مطهر. ويتولى كتابة العمل المؤلف علاء حمزة، بينما يقوده إخراجياً المخرج البريطاني كولن تيج، في تجربة مرتقبة تراهن على الغموض والإثارة.