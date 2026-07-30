توفي الدكتور بكر عبدالله بن بكر، المدير السابق لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بعد مسيرة علمية وأكاديمية وإدارية ودبلوماسية حافلة، عُدّ خلالها من رواد التعليم العالي في المملكة.

ونعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مديرها السابق، معربةً عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، ومقدمةً تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد.

أول مهندس بترول سعودي

ويُعد الراحل أول مهندس بترول سعودي يعمل في شركة أرامكو السعودية عام 1963، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس في العام ذاته.

وُلد الدكتور بكر بن بكر في الطائف، وتلقى تعليمه فيها حتى المرحلة الثانوية، قبل ابتعاثه إلى الولايات المتحدة، حيث واصل دراسته الجامعية في تخصص هندسة البترول.

تأسيس كلية البترول والمعادن

وأسهم الدكتور بكر بن بكر عام 1965 في تأسيس كلية البترول والمعادن ووضع خطتها التعليمية والإدارية، قبل أن يُعيّن عميداً للكلية عام 1970.

وفي عام 1975، أصبح أول مدير لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1995، في مرحلة أسهمت في تعزيز مكانة الجامعة محليّاً ودوليّاً.

مسيرة دبلوماسية

وبعد مسيرته الأكاديمية والإدارية، واصل الدكتور بكر بن بكر خدمته للوطن في المجال الدبلوماسي، إذ عُيّن سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية التونسية عام 1995.

كما عُيّن عام 1999 سفيراً للمملكة لدى الجمهورية العربية السورية، ليختتم بذلك مسيرة امتدت بين قطاع الطاقة والتعليم العالي والعمل الدبلوماسي.