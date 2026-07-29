لم تكن الولادة الثالثة لامرأة في الـ31 من عمرها مجرد حدث طبي عادي في مدينة أورانج الفرنسية؛ بل كانت الخيط الذي سحب الجميع إلى هاوية سر مرعب ظل مدفوناً بين الجدران لسنوات.

ففي الوقت الذي كانت الزوجة ترقد في المستشفى عقب حالة جديدة مما يُعرف بـ«إنكار الحمل»، قاد خلاف عائلي حول صناديق كرتونية مغلقة بالمنزل الزوج إلى فتح أحدها، ليقف وجهاً لوجه أمام جثة متحللة لرضيع.

مذعوراً، حمل الزوج الصندوق إلى المستشفى مسارعاً لإبلاغ السلطات، لتبدأ الشرطة تفتيشاً دقيقاً للمنزل انتهى باكتشاف مروع؛ أربع جثث أخرى لرضّع، ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية ومخبأة في صناديق كرتونية بين أغراض العائلة.

الواقعة التي أحدثت صدمة مدوية في منطقة «فوكلوز» جنوب شرق فرنسا ووثقتها صحيفة «لو باريزيان»، وضعت التحقيقات أمام لغز إنساني ونفسي معقد، خصوصاً أن للزوجين طفلين آخرين يبلغان من العمر 8 و12 عاماً.

وبينما لا تزال الزوجة تحت الرعاية الطبية بالمستشفى دون توقيف رسمي حتى اللحظة، تعكف السلطات على إجراء الفحوصات الطبية والتحريات لكشف الظروف الغامضة لوفاة الأطفال الخمسة.