في مشهد جسّد أسمى معاني الوفاء والتقدير، لبّى عدد كبير من طلاب محافظة أحد رفيدة ومراكزها الإدارية دعوة معلمهم الفلسطيني محمد صالح سلامة، لحضور حفل زواج ابنه أحمد، رغم مضي 5 عقود على تخرجهم من المرحلة الثانوية.



وتوافد الطلاب إلى مقر الحفل، حيث كان في استقبالهم معلمهم، الذي يقيم في المحافظة منذ 54 عامًا، وسط أجواء غلبت عليها مشاعر المحبة والامتنان، مؤكدين أن ما قدمه لهم من علم وتربية يستحق الوفاء.



وأعرب والد العريس محمد صالح سلامة، في حديثه لـ«عكاظ»، عن بالغ شكره وامتنانه لكل من شاركهم فرحتهم، وقال إن حضور طلابه وأبنائه كان له بالغ الأثر في إدخال السرور إلى أسرته، وجعل هذه المناسبة ذكرى خالدة ستظل محفورة في الوجدان.