علمت «عكاظ» أن منصة «قوى» أضافت تنبيهاً جديداً ضمن خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، يُشعر المنشآت الصغيرة بانتهاء الإعفاء من رسوم رخص العمل بنهاية يناير 2027، مع توضيح آلية احتساب الرسوم بعد انتهاء فترة الإعفاء.

صورة من الموقع الإلكتروني لمنصة قوى توضح تاريخ انتهاء رخصة العمل.

وبحسب ما اطلعت عليه «عكاظ»، تظهر رسالة داخل صفحة إصدار وتجديد رخص العمل تنص على أن إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص العمل ينتهي بدءاً من نهاية يناير 2027، وتُطبق الرسوم على أي مدة متبقية بعد هذا التاريخ، بما يتيح لأصحاب المنشآت معرفة موعد بدء استحقاق الرسوم قبل استكمال إجراءات إصدار أو تجديد رخص العمل.



ويأتي التنبيه ضمن صفحة مراجعة الرسوم التي تعرض تفاصيل المبالغ المستحقة على العامل، بما يشمل رسوم رخصة العمل، والمقابل المالي إن وجد، والرسوم المتأخرة الناتجة عن عدم تجديد الرخصة خلال فترات سابقة، إضافة إلى إجمالي المبلغ المطلوب سداده قبل إتمام الخدمة.



ويهدف التحديث إلى تعزيز وضوح الالتزامات المالية أمام أصحاب المنشآت، وتمكينهم من معرفة أثر انتهاء فترة الإعفاء على رسوم رخص العمل قبل استكمال إجراءات الإصدار أو التجديد.



يُذكر أن صفحة حساب الرسوم (مراجعة رسوم رخص العمل) تتيح للمنشآت الاطلاع على تفاصيل الرسوم المستحقة قبل إصدار أو تجديد رخص العمل، بما يشمل تاريخ انتهاء الرخصة الحالية، وتاريخ انتهاء الرخصة الجديدة، ورسوم رخصة العمل، والمقابل المالي، والرسوم المتأخرة إن وجدت، إلى جانب إجمالي المبلغ المطلوب سداده، مع إمكانية استعراض تفاصيل احتساب الرسوم لكل عامل.



* تفاصيل صفحة حساب الرسوم:



- تاريخ انتهاء الرخصة الحالية



- السنوات المتأخرة



- رسوم المقابل المالي للسنوات المتأخرة



- تاريخ نهاية الرخصة الجديد