استقر الدولار، اليوم، بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، إذ يترقب المتعاملون احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع، رغم انخفاض أسعار النفط الذي هدأ بعض المخاوف بشأن التضخم.



فيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفضت بيتكوين بنسبة 2.3% إلى 63,414.16 دولار. وتراجعت عملة إيثر بنسبة 3.4% إلى 1,879.71 دولار، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال شهر.



رفع الفائدة



ظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تضم الين واليورو، مستقراً تقريباً عند 101.50 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ بداية يوليو الجاري. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع احتمالاً بنسبة 40% تقريباً لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس غداً (الأربعاء)، بعد أن كان الاحتمال 20% قبل أسبوع. كما يتوقع المتعاملون بنسبة 95% رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر القادم.



ارتفاع النفط



يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غداً (الأربعاء)، اجتماعه الذي يستمر يومين بشأن السياسة النقدية. ويعتقد عدد متزايد من شركات الوساطة الكبرى بوجود احتمال حقيقي لرفع المجلس سعر الفائدة هذا الأسبوع، نظراً للارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال الشهر. وسيترقب المستثمرون هذا الأسبوع أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الثاني وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.