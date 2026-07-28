بعد سنوات عدة من النجاحات المتتالية داخل المستطيل الأخضر، يتطلع نجم كرة القدم البرتغالي والنصر السعودي اللاعب كريستيانو رونالدو، لخوض تحدٍ جديد خارج الملاعب؛ إذ ينوي دخول عالم الفن، في خطوة أثارت اهتمام جمهوره، الذي يترقب ظهوره على الشاشة لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من تكرار نجاحه الرياضي في مجال فني مختلف.

الاتجاه للتمثيل

بعد خروجه من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، أعلن رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، عن توجهه إلى التلفزيون.

ووفقاً لموقع Deadline، فإن رونالدو مرتبط بمشروع جديد، بدأ تصويره بالفعل في لندن، يحمل عنوان «Day 1s» من إخراج ماثيو فون، ويروي قصة وكيل أعمال يُدعى ستانلي دالتون، مقتبس من فكرة أصلية لوكيل أعمال اللاعبين دارين دين.

ويشارك رونالدو التمثيل في المشروع الجديد؛ تيري هنري، منافسه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، الممثلة الصاعدة كارلوتا بنات، ومغني الراب ديف. هذا ولم يتم تحديد موعد بث المسلسل بعد.

تمثيل وإنتاج

ولن يكتفي رونالدو بدخول عالم الدراما بالتمثيل فحسب، لكنه سيقوم أيضاً بإنتاج «Day 1s»، وهو أول إنتاج لشركة «يو آر مارف ستوديوز» الجديدة التي أسسها ماثيو فون (مخرج العمل) ورونالدو.

وصرّح مصدر لصحيفة The Sun البريطانية أن العمل المنتظر سيُشعل منافسة بين منصات البث الرئيسية، قائلاً: «إنّ المكانة الرفيعة للشخصيات التي تقف وراء هذا العمل، ناهيك عن طاقم الممثلين، تجعله مشروعاً مرموقاً، وإن كان مفاجئاً لرونالدو في دخوله عالم الدراما».