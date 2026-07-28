أوقفت شركة «إير كايرو» مضيفة طيران عن العمل، وأحالتها إلى التحقيق، بعد تداول مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة في مصر، تضمن عبارات اعتبرها كثيرون مسيئة لأهالي محافظة سوهاج وبعض ركاب إحدى الرحلات الجوية.

وبدأت الأزمة مع انتشار مقطع ظهرت فيه المضيفة وهي تتحدث عن رحلة إلى سوهاج، مستخدمة أوصافاً وعبارات أثارت استياء واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع أبناء المحافظة إلى المطالبة بمحاسبتها واتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

بلاغ للنائب العام

وتصاعدت الأزمة بعدما أعلنت نقابة محامي سوهاج تقدمها ببلاغ إلى النائب العام، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، معتبرة أن ما ورد في الفيديو يمثل إساءة لأبناء المحافظة، إلى جانب احتوائه على عبارات وصفتها بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة لقيم المجتمع.

نفي ثم توضيح

وفي خضم الجدل، نفت شركة مصر للطيران وجود أي صلة لها بصاحبة الفيديو، مؤكدة أنها لا تعمل لديها، وذلك بعد تداول منشورات نسبت المضيفة إلى الشركة.

وبعد ساعات، أصدرت «إير كايرو» بياناً أكدت فيه أن المضيفة من العاملات لديها، موضحة أنها تحققت من صحة الفيديو فور تداوله.

إيقاف وتحقيق

وأعلنت الشركة إيقاف المضيفة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، مؤكدة أن ما صدر عنها يمثل تصرفاً شخصياً تتحمل مسؤوليته، ولا يعبر عن قيم أو مبادئ الشركة.