أسدل الأمن المغربي الستار على واحدة من أكثر قضايا انتحال الصفات إثارة، بعدما تمكن من توقيف شخص يُشتبه في استغلاله هويات أمنية وهمية للإيقاع بضحاياه، في قضية تتشابك فيها تهم النصب والاحتيال مع شبهات استدراج فتيات وتصويرهن في أوضاع مخلة.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة بإيداع المتهم السجن الاحتياطي، على خلفية اتهامه بانتحال صفة ضابط في الشرطة القضائية واستغلالها للاحتيال على عدد من المواطنين والفتيات.

وبحسب المعطيات الأولية، لا تستبعد الجهات المختصة تورط أشخاص آخرين في القضية، إذ تواصل السلطات فحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحجوزة بحوزة المتهم، في محاولة للكشف عن أي شركاء محتملين أو ضحايا آخرين.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يتنقل بين عدة صفات أمنية مزعومة لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، فكان يعرّف نفسه تارةً بأنه ضابط في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتارةً أخرى ضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو عنصر أمني مكلف بالإقامة الملكية، مدعياً امتلاكه نفوذاً يتيح له التدخل لدى الإدارات العمومية وإنجاز معاملات مقابل مبالغ مالية.

وامتدت التحقيقات إلى شبهات أكثر خطورة، تتعلق باستدراج فتيات إلى شقة مستأجرة في منطقة مالاباطا بمدينة طنجة، حيث يُشتبه في استغلال المتهم صفته الأمنية الوهمية للإيقاع بهن وتصويرهن في أوضاع مخلة. ولا تزال هذه الوقائع محل بحث قضائي وتحقيقات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيداً لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.