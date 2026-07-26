أعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، اليوم (الأحد)، أن ناقلة نفط تعرضت لانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة أن الناقلة تعرضت لانفجار اللغم بعد مغادرتها المسار الذي حددته إيران، وفق قولها.



من جانبه، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده وعُمان أجرتا عدة جولات من المحادثات يومي الجمعة والسبت في طهران على مستوى نواب وزراء الخارجية.



وأضاف بقائي، اليوم (الأحد)، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة حركة الملاحة البحرية الآمنة في مضيق هرمز، مع مراعاة حقوق السيادة للدولتين الساحليتين.



وأشار إلى أن هذه المحادثات كانت مفيدة، وأنه تم إحراز تقدم، موضحاً أن الوفد العماني غادر طهران مساء السبت، لكن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين مستمرة.



ورداً على سؤال بشأن الوضع الحالي في مضيق هرمز، قال بقائي إنه لم يطرأ أي تغيير على وضع حركة العبور في الممر المائي.



وذكر أن الاتفاق المؤقت الموقع الشهر الماضي لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران انهار منذ السابع من يوليو، عندما استهدفت طهران سفناً في مضيق هرمز، بينما ردت الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية على إيران. وأعلنت طهران إغلاق المضيق، فيما عاودت واشنطن فرض حصارها على الموانئ الإيرانية.