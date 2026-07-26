حقق قطاع الثقافة والتراث ضمن برنامج جودة الحياة نتائج نوعية في 2025، تمثلت في تجاوز عدد من المؤشرات الرئيسة لمستهدفاتها، إضافة إلى إطلاق مبادرات إستراتيجية عززت مكانة المملكة الثقافية محلياً ودولياً وأسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني.

مبادرات إستراتيجية

وعلى صعيد المبادرات الإستراتيجية، وتحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دُشّن مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي في المدينة المنورة، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

ويؤسس المركز منصة عالمية للارتقاء بالخط العربي عبر برامج تشمل المتحف الدائم والمعارض المتنقلة والمنح البحثية وحاضنة الأعمال وبرنامج الإقامة الفنية، مستهدفاً الخطاطين، والمواهب الناشئة، والباحثين، والمؤسسات الثقافية.

متحف البحر الأحمر

كما افتُتح متحف البحر الأحمر في قلب جدة التاريخية، أحد المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، داخل مبنى باب البنط التاريخي الذي أُعيد ترميمه وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية، ويضم المتحف أكثر من ألف قطعة أثرية وفنية تُعرض عبر سبعة محاور في ثلاث وعشرين قاعة، تشمل الخزف الصيني ومباخر العود والمرجان وأدوات الملاحة والخرائط والمخطوطات النادرة، إلى جانب أعمال فنية معاصرة لفنانين سعوديين ودوليين.

نشاط ثقافي

وعلى صعيد المؤشرات، شهد النشاط الثقافي زخمًا لافتًا، إذ بلغ عدد أيام الفعاليات الثقافية 6314 يوماً، متجاوزاً المستهدف البالغ 3010 أيام بفارق كبير، مقارنة بخط أساس بلغ 188 يوماً في 2019.

وارتفع عدد المنشآت الثقافية، التي تشمل المتاحف والمسارح ودور الأوبرا والمكتبات العامة وغيرها، إلى 94 منشأة متجاوزة المستهدف البالغ 87 منشأة.

تأهيل وتوظيف

وعلى صعيد التعليم والتأهيل والتوظيف، بلغ عدد الموظفين في القطاع 282709 موظفين متجاوزاً المستهدف البالغ 247 ألف موظف، فيما بلغ عدد المستفيدين من التدريب المهني في القطاع 4729 مستفيداً مقارنة بمستهدف 4737 مستفيداً، كما بلغ عدد خريجي التعليم العالي والتدريب التقني والمهني في التخصصات الثقافية 29221 خريجاً، متجاوزاً المستهدف البالغ 29078 خريجاً، مقارنة بخط أساس بلغ 28113 خريجاً في 2022.

مؤلفات محلية وتراث وطني

كما ارتفع عدد المؤلفات المحلية من الكتب الورقية والإلكترونية إلى 12879 مؤلفاً، في مؤشر يعكس تطور بيئة الأنشطة الثقافية، وفيما يخص التراث الوطني، وصل عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة إلى 232 موقعاً، محققاً كامل المستهدف المحدد لهذا المؤشر.

كما شهد عدد زوار المواقع المدرجة ضمن التراث الوطني ومواقع اليونسكو نمواً كبيراً بلغ 14.10 مليون زائر، متجاوزاً المستهدف البالغ 7.19 ملايين زائر بأكثر من الضعف.

مشاركات سعودية دولية

وعلى المستوى الدولي، بلغ عدد المشاركات السعودية في الفعاليات الثقافية الدولية 71 مشاركة، متجاوزاً المستهدف البالغ 34 مشاركة بأكثر من الضعف، وهو ما يعكس تنامياً ملموساً في حضور الثقافة السعودية على المنصات العالمية الكبرى.