حقق خليفة العميري، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، إنجازاً تاريخياً بحصوله على الميدالية البرونزية في سلاح الابيه، ضمن بطولة العالم (عمومي) للمبارزة التي اختتمت اليوم في هونغ كونغ، ليمنح المملكة أول ميدالية في تاريخ مشاركاتها ببطولات العالم للمبارزة، ويجعل السعودية ثاني دولة عربية على مستوى الرجال تحقق ميدالية عالمية بعد مصر.



وكان العميري قد تأهل للدور الـ32 بعد أن تجاوز فلافيو جيانوت لاعب منتخب لوكسمبورغ في الدور الـ64، وتأهل لدور الـ16 بعد أن أقصى الكوري هيومن جانغ في دور الـ32، وفاز على الإيطالي سيمون مينكاريلي في دور الـ16، ليكسب الياباني كوكي كانو بطل أولمبياد باريس وصاحب 3 ميداليات أولمبية، بنتيجة 15/12 في دور الـ8، ليواصل مشواره ويحقق الميدالية البرونزية بعد مواجهة السويسري لوكاس مالكوتي.



وأهدى العميري هذا الإنجاز إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وإلى الوطن، وقدم شكره لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي على دعمه الكبير، ولأسرة المبارزة وكل من وقف معه، واعتبر الميدالية البرونزية بداية لإنجازات أكبر.



فيما هنأ رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الدكتور واسم آل حسن القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز، واللجنة الأولمبية، ووصفها بأنها محطة مهمة في مسيرة المبارزة السعودية، وثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية، وأكد أنه الإنجاز الثالث للاعب العميري خلال عام واحد بعد أن حقق فضية دورة الألعاب الخليجية، وبرونزية دورة الألعاب الإسلامية، مؤكداً تطلّعهم إلى مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم المملكة في المحافل العالمية.