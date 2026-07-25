أعلن رئيس نادي النصر عبدالله الماجد رسمياً رحيله عن منصبه وترك كرسي الرئاسة بعد انتهاء الفترة النظامية وعدم رغبته في التمديد التلقائي لظروفه العملية، وذلك بعد أن توّج مسيرته بقيادة الفريق لتحقيق لقب دوري روشن السعودي.



وقال عبر حسابه الرسمي على منصة «x»: «إن كان للأندية محبون، فإن للنصر عشاقاً لا تتغير مكانته في قلوبهم بتغير مواقعهم، واليوم أترك كرسي الرئاسة بعد انتهاء الفترة النظامية، وعدم رغبتي في الاستمرار في فترة التمديد التلقائي لنظام الشركات لظروفي العملية. عشت فترة سأحمل ذكرياتها التي لا تُنسى، ولحظاتها الخالدة وتحدياتها المعلنة والخفية، تُوّجت في نهايتها بتحقيق الدوري الأصعب».



وأضاف: «الشكر لله أولاً وآخراً ثم لكم أنتم جمهور الوفاء، الذي صبر فظفر، وأشكر زملائي في مجلس الإدارة، وأعضاء الشرف، والأجهزة الفنية، والإدارية، واللاعبين، وجميع اللجان والمجالس على جهودهم خلال فترة كانت مليئة بقصص الوفاء والانتماء».



وختم الماجد: «أعود للمدرج الأصفر كما كنت، أما الأصوات التي أملكها لترشيح الإدارة القادمة فستكون ملكاً لجمهور النصر، وسأدعم أي مرشح ترون أنه خيار مثالي للنادي، والأكيد بأنني الداعم الأول لكل من سيخدم الكيان النصراوي».



يذكر أن الماجد تولى رئاسة نادي النصر في أكتوبر 2024 خلفاً لإبراهيم المهيدب، وشهدت فترة إدارته منافسة قوية وتحديات عديدة توجت في نهايتها بتحقيق بطولة الدوري للموسم الكروي 2025-2026.