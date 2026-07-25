أعلن نادي الاتحاد تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم حامد الغامدي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في مدينة ماربيا الإسبانية، عقب تعرضه للإصابة خلال المباراة الودية أمام أورلاندو الجنوب أفريقي.



وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن اللاعب غادر أرضية الملعب متأثراً بالإصابة، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.



وأشار الاتحاد إلى أن الجهاز الطبي يعمل حالياً على استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للاعب خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيداً لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.



ومن المنتظر أن يغيب الغامدي عن الملاعب لفترة طويلة، في انتظار خضوعه للجراحة وبدء مرحلة التأهيل والعودة التدريجية للمشاركة مع الفريق.