وجَّه بطل العالم في سباقات «الفورمولا 1» البريطاني لاندو نوريس انتقادات قوية لإدارة البطولة، معتبراً أن القرارات الأخيرة تميل إلى الجانب التجاري وتحقيق الأرباح على حساب تطوير الرياضة وتحسين تجربة السباقات.



وقبل جائزة المجر الكبرى، أعرب سائق مكلارين عن رفضه للوائح المحركات الجديدة لموسم 2026، التي تعتمد توزيعاً متساوياً للطاقة بين محرك الاحتراق الداخلي والنظام الكهربائي، مؤكداً أنها أثرت على طبيعة المنافسات، خصوصاً في الحلبات السريعة مثل سيلفرستون وسبا-فرانكورشان.



وأوضح نوريس أن التغييرات جاءت جزئياً بهدف جذب فرق جديدة مثل أودي وكاديلاك، لكنه يرى أن مصالح الشركات أصبحت أولوية أكبر من آراء السائقين والجماهير. كما أشار إلى أن المشجعين القدامى، الذين تابعوا «الفورمولا 1» قبل انتشار مسلسل «درايف تو سيرفايف»، قد لا يتقبلون الشكل الحالي للبطولة.



وأضاف أن شعبية «الفورمولا 1» أصبحت مرتبطة أكثر بشخصيات السائقين وقصصهم خارج الحلبة، بينما تراجع التركيز على جودة السباقات نفسها.



ورغم انتقاداته، أكد نوريس أن البطولة لا تعاني من أزمة، لكنها تحتاج إلى منح السائقين دوراً أكبر في القرارات لضمان تقديم سباقات أكثر إثارة وتحافظ على جوهر الرياضة.