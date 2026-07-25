خلف أضواء المسارح البراقة وابتسامات التتويج الساحرة، حيث يُفترض أن تسير المراسم ببروتوكول أنيق وابتسامات هادئة، اندلعت واحدة من أشد الأزمات المدوية في تاريخ مسابقات التجميل.

المشهد التقليدي لـ«تسليم التاج» تحول فجأة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، بعدما كشفت ملكة جمال مصر السابقة إيرينا يسري، عن تمرد صريح ورفض قاطع لنقل اللقب إلى خلفيتها، مهددة بفتح «الصندوق الأسود» للمسابقة وإسقاط الستار عن كواليس لم يعرف عنها الجمهور شيئاً!

لم يكن التمرد وليد اللحظة، ففي منشور ناري عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أعلنت إيرينا خروجها عن صمت طويل التزمت فيه الحذر، مؤكدة أن قرار إدارة المسابقة باستبعادها من لجنة تحكيم تصفيات الموسم الجديد (لصالح شخصية أخرى) كان النقطة التي فجرت الموقف الأخير.

وصفَت إيرينا ما حدث بـ«التصرف غير العادل والمفتقر للشفافية»، مشيرة إلى أن معايير الاختيار داخل المسابقة انحرفت عن الكفاءة والاستحقاق، وأصبحت تُدار وفق حسابات أخرى لا تمس لجوهر التنافس الشريف بصلة.

وقالت ملكة جمال مصر السابقة: «قراري بعدم تسليم التاج لا يستهدف اللقب ولا الملكة الجديدة، بل يأتي احتراماً للجمهور وللقيمة التي يفترض أن يمثلها هذا اللقب، ورفضاً صريحاً لغياب الأسس العادلة».

وفي تفاصيل أكثر دراماتيكية تشير إلى جروح غائرة خلف بريق الشهرة، كشفت ملكة الجمال المصرية أنها خاضت معركة قاسية بعيداً عن أعين الإعلام، حيث تعرضت (بحسب روايتها) لهجمات ومضايقات متواصلة على مدار عام كامل منذ لحظة فوزها باللقب.

وأكدت إيرينا أنها لم تكن الضحية الوحيدة لهذه الممارسات داخل المسابقة، مشيرة إلى أن جميع مساعيها للتواصل مع المسؤولين وصناع القرار للوصول إلى حلول عادلة باءت بالفشل، بسبب ما أسمته «الانحياز الفاضح» ووجود شبكة مصالح ومنافع متبادلة تُغطي على التجاوزات.

هذه الأزمة لم تتوقف عند حدود العتاب أو الانسحاب الهادئ، بل أخذت منحنى شديد الخطورة بعدما لوّحت إيرينا بـ«حرب المستندات». فقد أكدت امتلاكها أدلة قاطعة ووثائق تثبت صحة اتهاماتها والتجاوزات التي شهدتها الكواليس، متوعدة بنشر تفاصيل وأسرار غير مسبوقة خلال الأيام القادمة، وهو ما يضع إدارة المسابقة وسمعتها التاريخية أمام زلزال حقيقي ورأي عام ينتظر بشغف معرفة ما كان يجري خلف الستار!