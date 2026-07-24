حادثة سير تحت تأثير الكحول تلقي بفنان عربي في السجن

في ليلة دراماتيكية استنفرت الأجهزة الأمنية بمدينة المحمدية في المغرب، ألقت الشرطة القبض على مطرب الراي الجزائري الشهير رضى الطالياني، إثر الاشتباه في تورطه في حادثة مرورية مروعة وهو في حالة سكر طافح.

الحادثة التي استدعت تدخل فرقة مكافحة العصابات ومصلحة السير والجولان، شهدت حالة من التوتر الشديد عقب امتناع الفنان عن الامتثال للأجهزة الأمنية ورفضه تسليم وثائق قيادته.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الفنان ظهر في حالة ارتباك شديدة وظل صامتاً ساعاتٍ عدة رافضاً التجاوب مع العناصر الأمنية، في وقت كانت فيه الفرق الميدانية تؤمن محيط الحادثة وتعاين الأضرار المادية.

وأسفرت الحادثة عن نقل شخص كان برفقة المغني عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، بينما نُقل الفنان في سيارة شرطة عقب رفضه رفضاً قاطعاً دخول سيارة الإسعاف.

وخلال تفتيش المركبة، عثرت فرق الأمن على عدد من قنينات المشروبات الكحولية داخل السيارة، ليتقرر إيداعه خلف الأسوار بمركز الشرطة القضائية بأمر مباشر من النيابة العامة.

المفاجأة أن هذه الواقعة ليست الأولى في سجل الفنان، إذ سبق توقيفه عام 2020 في المدينة ذاتها بسبب قيادته تحت تأثير الكحول والتسبب في حادثة سير والتطاول على أحد السكان، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وما إذا كان سيُحال للمحاكمة في حالة اعتقاله.