لم يعد التين الشوكي، المعروف محلياً بـ(البرشومي)، مجرد فاكهة صيفية منعشة تلجأ إليها الأجساد لترطيب حرارة الصيف، بل بات محط أنظار الأبحاث الطبية؛ كونه مصدراً غنياً بالمركبات الحيوية التي تمنح الجسم وقاية متعددة المستويات، وعلى رأسها دعم كفاءة القلب ومحاربة الالتهابات المزمنة.

درع نباتي ضد الالتهابات والإجهاد

أظهرت دراسات حديثة نشرها موقع (health) الطبي، أن الانتظام في تناول التين الشوكي (البرشومي) يسهم بشكل ملحوظ في خفض المؤشرات الالتهابية داخل الجسم.

ويعود هذا التأثير العلاجي إلى غنى الفاكهة بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة القوية، إضافة إلى مركبات نباتية نشطة ونادرة مثل (الكاروتينات) و(البيتالين)، التي تعمل معاً كخط دفاع أول لمقاومة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف.

حماية فائقة لعضلة القلب والشرايين



وفي سياق دعم صحة الجهاز الدوري، كشفت مراجعات علمية موثقة عن ارتباط وثيق بين تناول التين الشوكي (البرشومي) وتحسين المؤشرات الحيوية للقلب؛ إذ يساعد بفعالية في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي في الدم.

علاوةً على ذلك، يرى الباحثون أن الشحنة المكثفة من مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الثمرة تمنح القلب حماية إضافية، عبر تقليل مستويات الإجهاد والضغط التي يتعرض لها بصفة خاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو المجهود البدني الشاق.

مخزن حيوي للمعادن والفيتامينات النادرة

من الناحية التغذوية، يُصنف التين الشوكي (البرشومي) كمنجم طبيعي للمغذيات الكبرى؛ حيث يوفر كوب واحد منه حصة وافرة من الاحتياجات اليومية للجسم من العناصر التالية:

- البوتاسيوم: المعدن الأساسي لتنظيم مستويات ضغط الدم، ضبط السوائل، ودعم انقباض العضلات.

- المغنيسيوم وفيتامين C: عنصران حيويان لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، تقوية الجهاز العصبي، وضمان نضارة الجلد.

ويؤكد خبراء التغذية أن هذه التوليفة المعدنية تكتسب أهمية بالغة مع تقدم العمر؛ نظراً لأن فئات كبار السن غالباً ما تواجه نقصاً حاداً في هذه العناصر الأساسية ضمن نظامها الغذائي اليومي، مما يجعل هذه الثمرة خياراً مثالياً للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم.