تكفل الفنان المصري ياسر جلال بنفقات علاج زميله الفنان بدوي فهمي بعدما طلب المساعدة بسبب إصابته بورم وارتفاع تكاليف العلاج.

فنان أصيل

وأعرب فهمي عن امتنانه للفنان ياسر جلال، بعدما استجاب لطلبه وتكفل بعلاجه، عقب كشفه عن معاناته من ورم وارتفاع تكاليف العلاج، مؤكداً أن هذه المبادرة خففت عنه عبئاً كبيراً. وقال: «ياسر جلال تكفل بكامل نفقات علاجي من الورم الذي أعاني منه، وياسر فنان أصيل وصاحب واجب، عملت معه في مسلسل»لن أعيش في جلباب أبي«، ومن وقتها وحتى الآن لم يتغير».

لا تتركني

وجاءت هذه المبادرة بعد لقاء جمع بدوي فهمي بالفنان ياسر جلال داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث وجه إليه طلباً مؤثراً، قال خلاله: «لا تتركني يا ياسر، أنا أنام في الجراج وزوجتي توفيت، ساعدني».

ورد ياسر جلال على حديثه بكلمات حملت وعداً واضحاً بالدعم، قائلاً: «وحياة ابنتي لن أتركك»، قبل أن يترجم ذلك إلى موقف عملي بتكفله بعلاج زميله.

تفعيل حق الأداء العلني

من جهة ثانية شهدت نقابة المهن التمثيلية، أمس، اجتماعاً حضره عدد من الفنانين، احتفالاً بالإعلان الرسمي عن بدء تفعيل قانون حق الأداء العلني.

وخلال الاجتماع، قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي: «في لحظة فارقة من تاريخ الإبداع الوطني، وبعد نضال أجيال متعاقبة، تُعلن القوى الناعمة المصرية الانطلاقة التنفيذية لتفعيل قانون حق الأداء العلني وفقاً للقانون رقم 82 لسنة 2002، استرداداً للكرامة، وصوناً لمكتسبات المبدعين».