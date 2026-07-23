يضع الفنان ماجد المهندس اللمسات الأخيرة على الجزء الثاني من ألبومه العراقي الجديد، تمهيداً لطرحه عبر المنصات الموسيقية خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل التحضير والإنتاج.

5 أغانِ

ويضم الألبوم خمس أغنيات هي «سويلي موعد»، و«أنت وين»، و«مفرفح»، و«تعال اليوم»، إلى جانب دويتو بعنوان «عاشرتهم» يجمع ماجد المهندس بالفنان صابر علي، ويأتي هذا الجزء استكمالاً لمشروع الألبوم العراقي الذي يقدمه «صوت الحب».

3 حفلات

من جهة ثانية، أحيا المهندس ثلاث حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو، ضمن جولة فنية أقيمت بالتزامن مع مباريات كأس العالم وبرعاية موسم الرياض. وشهدت الحفلات حضوراً جماهيرياً لافتاً في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها ماجد المهندس بين الجمهور العربي، إلى جانب تزامن الجولة مع أجواء كأس العالم، التي استقطبت جماهير من مختلف الجنسيات، ما أسهم في تحقيق إقبال واسع على حفلاته. وسبق أن طرح المهندس مشروع ألبومه العراقي بإصدار الجزء الأول أواخر عام 2025، والذي حظي بإشادة واسعة من الجمهور، وتضمن أغنيات «خلوه» و«ضايع» و«سهران»، وجميعها من ألحان علي صابر، لتشكل انطلاقة ناجحة للألبوم قبل طرح جزئه الثاني.