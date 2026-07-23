كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية هارفارد للصحة العامة وجود ارتباط قوي بين الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي لدى كبار السن.

وأكدت الدراسة، التي تابعت 5370 شخصاً تجاوزت أعمارهم 50 عاماً لمدة 9 سنوات، أن الأشخاص الذين شكلت الأطعمة فائقة المعالجة نحو 41% من نظامهم الغذائي اليومي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 58% مقارنة بمن اعتمدوا على الأطعمة الطبيعية أو قليلة المعالجة.

وقالت البروفيسورة سيندي ليونغ، المشاركة في الدراسة، إن النتائج كانت أقوى من المتوقع، مشيرة إلى أن حتى الاستهلاك المعتدل لهذه الأطعمة ارتبط بزيادة مخاطر التدهور الإدراكي، ما قد يعني عدم وجود مستوى آمن تماماً للإفراط في تناولها.



وأوضح الباحثون أن الأطعمة فائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطس، والبسكويت، والوجبات الجاهزة، قد تؤثر في صحة الدماغ بعدة آليات، أبرزها اضطراب مستويات السكر في الدم، والإفراط في السعرات الحرارية، وإضعاف صحة الأمعاء، ونقص العناصر الغذائية الضرورية للدماغ، إضافة إلى احتوائها على مركبات قد تزيد الإجهاد التأكسدي وتضر الخلايا العصبية.

وأشار الفريق البحثي إلى أن اللحوم المصنعة كانت من أكثر أنواع الأطعمة ارتباطاً بتراجع الوظائف الإدراكية، مرجحين أن بعض المواد الحافظة المستخدمة في تصنيعها قد تسهم في إنتاج مركبات ضارة بالأعصاب.

ونصح الباحثون بالاعتماد على النظام الغذائي المتوسطي، الذي يركز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك والمكسرات، مع تقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف على المدى الطويل.