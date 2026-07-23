هزّت جريمة قتل وحشية الوسط الإعلامي في إيطاليا، بعدما عثرت الشرطة على جثة رئيس تحرير الموقع الرياضي توتو سالرنيتانا الصحفي لويجي لوكا إسبوزيتو، البالغ من العمر 53 عامًا، محروقة في حقلٍ ناءٍ قرب منطقة «إيبولي»، وسط تحقيقات موسعة يتولاها مسؤولو مكافحة الجريمة المنظمة والمافيا.

رصاص وضرب

وكشف فحص مبدئي بالأشعة المقطعية أُجري قبل تشريح الجثمان إصابة الضحية بكسور متعددة بالغة امتدت من الجمجمة حتى الحوض، مما يرجح تعرضه لضرب مبرح وقاسٍ قبل وفاته وإضرام النيران بجثته، كما عثرت الشرطة على أظرف رصاص فارغة بالقرب من موقع الجريمة، لكن الفحص الأولي لم يؤكد وجود إصابات ناتجة عن طلقات نارية بشكل قاطع.

انقطاع الاتصال

وتلقت السلطات بلاغًا بعد انقطاع الاتصال بـ«إسبوزيتو»،، مساء (السبت) الماضي، قبل أن تعثر فرق الإطفاء والشرطة (الأحد) 19 يوليو الجاري على رفات جثته متفحمة بشدة لدرجة تعذر معها في البداية تحديد جنسها، حتى تم التعرف على هويته عقب العثور على سيارته الخاصة متوقفة بالقرب من الموقع.

وأثارت معطيات المسرح الميداني للجريمة شكوك المحققين، إذ عثر على سيارة «إسبوزيتو» مغلقة ومفاتيحها لا تزال في جيبه وقت مقتله، مما يرجح أنه نزل منها طواعية وبملء إرادته لمقابلة شخص يعرفه قبل التعرض للاعتداء.

ويشرف المسؤول البارز في جهاز مكافحة المافيا بمدينة ساليرنو رافاييلي كانتوني على التحقيقات التي تدرس كل الدوافع المحتملة، سواء كانت مالية أو عاطفية أو مرتبطة بعمل الضحية الصحفي، رغم أن «إسبوزيتو» كان أعزب ولا أبناء له، ولا تربطه أي صلة معروفة بالمنطقة التي عثر فيها على جثته.

لا أعداء له

وأكدت شقيقة المجني عليه أنه هادئ الطباع ولا أعداء له، معبرة عن دهشتها من الطابع الوحشي للواقعة.

في المقابل، أثارت الصحفية باربرا بيلي جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود علاقة بين «إسبوزيتو» ووكالة «أرباك» الإقليمية لحماية البيئة في إقليم كامبانيا، ورغم نفي الوكالة الرسمي لعمله لديها، أوضحت شقيقته لوسائل إعلام محلية أنه أخبرها سابقًا بعمله السابق لدى الوكالة، مما زاد القضية غموضًا.

من جانبه، أكد مدير قناة «أوتو تشانل» بيرلويجي ميليلو، أن الضحية كان يتهيأ ليكون أحد أبرز المحللين ببرامج القناة في الموسم القادم، بينما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين ونظيره الأوروبي السلطات الإيطالية بكشف غموض القضية وتحديد ما إذا كان دافع الجريمة يرتبط بنشاطه الصحفي.