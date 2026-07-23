بعد مواسم سيطرت فيها الدرجات الترابية والنيود، يعود ظلال العيون الأخضر ليكون أحد أبرز اتجاهات مكياج صيف 2026، مقدماً لمسة منعشة وجريئة مستوحاة من ألوان الطبيعة والبحر والأجواء الاستوائية.

وتتنوع درجات الأخضر هذا الموسم بين الليموني الزاهي، والنعناعي، والزمردي، والزيتوني، ما يجعل الصيحة مناسبة لمختلف ألوان البشرة وأساليب المكياج. كما ظهرت في عروض الأزياء وإطلالات النجمات بصيغ متعددة، سواء كلون يغطي كامل الجفن، أو كآيلاينر ملون، أو بلمسة خفيفة في الزاوية الداخلية للعين.

ويتميز الآيشادو الأخضر بسهولة تنسيقه مع مكياج البشرة الطبيعي والشفاه الهادئة، ليبقى التركيز على العينين دون أن تبدو الإطلالة مبالغاً فيها. كما ينسجم مع الإطلالات الصيفية بألوان الأبيض والبيج والأصفر والزهرية الفاتحة، ليمنح مظهراً حيوياً ومشرقاً.

ويرى خبراء التجميل أن هذه الصيحة تعكس رغبة عالم الجمال في الابتعاد عن القواعد التقليدية، وتشجيع النساء على تجربة ألوان أكثر جرأة بطريقة عصرية وسهلة التطبيق، ما يجعل الآيشادو الأخضر خياراً مثالياً لمن تبحث عن تجديد مكياجها خلال الموسم.