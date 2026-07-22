لم تعد مستحضرات التجميل تُصمم للاستخدام فقط، بل أصبحت جزءاً من الإطلالة اليومية، في أحدث اتجاهات عالم الموضة والجمال. فمع تصاعد شعبية تعليقات الحقائب والإكسسوارات المرحة، بدأت العلامات التجارية بتقديم منتجات صغيرة الحجم بتصاميم جذابة، لتُعلق على الحقائب تماماً كما تُعلق السلاسل أو الدمى.

وتصدرت ملمعات الشفاه، والعطور المصغرة، ومرطبات الشفاه هذا التوجه، بعدما أعادت صيحة تعليقات الحقائب المستوحاة من دمى Labubu الاهتمام بالإكسسوارات ذات الطابع المرح والشخصي. وسرعان ما تبنت دور ومستحضرات التجميل الفكرة، مقدمة عبوات أنيقة يمكن حملها كقطعة موضة بحد ذاتها.

ولا يقتصر هذا التوجه على الجانب الجمالي، بل يجمع بين العملية والأناقة، إذ يتيح حمل المنتجات الأساسية بشكل سهل وسريع، مع منح الحقيبة لمسة تعكس شخصية صاحبتها. ولهذا باتت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك وإنستغرام، تمتلئ بمقاطع تستعرض تنسيق هذه المنتجات مع الحقائب اليومية.