اعتمد أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ترقية 209 موظفين وموظفات من منسوبي إمارة المنطقة للعام المالي 2026، في إطار تنفيذ مستهدفات الخطة السنوية للإمارة، ودعم الكفاءات الوطنية وتحفيزها، وتقدير جهودها في أداء مهامها الوظيفية.



وهنأ أمير المنطقة المرقّين، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزاً لمواصلة التميز والإبداع، وبذل المزيد من العطاء بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات العمل.



من جانبهم، عبّر الموظفون والموظفات المشمولون بالترقية عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، مؤكدين أن هذه الثقة ستكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد، والإسهام في تطوير الخدمات المقدمة، وتحقيق تطلعات القيادة.