انتقل إلى رحمة الله صباح (الإثنين) العميد المتقاعد إبراهيم علي الحربي، مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمن العام سابقًا، إثر نوبة قلبية مفاجئة في مدينة الرياض.

ويعد الفقيد من الكفاءات الوطنية التي خدمت في قطاع الأمن العام، وهو والد الدكتور لؤي، ومؤيد الحربي، وشقيق كل من ناصر، ومحمد، وعبدالله الحربي.

تشييع الأربعاء

من المقرر أن تُقام الصلاة على الفقيد ومواراة جثمانه الثرى، إلى جانب استقبال المعزين، يوم الأربعاء في مدينة الرياض، وذلك انتظارًا لوصول نجله الدكتور لؤي المبتعث في أستراليا.

أحر التعازي للزميل عادل

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته وذويه، وإلى الزميل عادل الحربي مدير قسم الإخراج، وإخوانه وكافة أفراد الأسرة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون