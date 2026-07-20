أعلنت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إطلاق مسارات تدريبية للرجال للتعيين على رتبتي وكيل رقيب وعريف، اعتبارًا من اليوم (الإثنين) ويستمر حتى (الأحد) 2 /8/ 2026، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، بالتعاون مع أكاديمية طويق بمدينة الرياض.



وتهدف المسارات التدريبية إلى صقل مهارات المتدربين، عبر مشاريع تقنية، في أبرز المجالات التقنية الواعدة من خلال منهجية تعليم قائمة على التطبيق العملي، لمدة 4 أشهر.



وسيتاح التسجيل في المسارات التدريبية لخريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية طويق، وستطبق الشروط النظامية للالتحاق بالخدمة العسكرية واجتياز متطلبات القبول في الأكاديمية.