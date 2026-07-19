أطلقت السلطات الصحية البريطانية تحذيرات مشددة من مخاطر استخدام حقن البوتوكس المقلدة وغير المرخصة، بعد تسجيل عشرات حالات التسمم الخطيرة التي استدعت إدخال عدد من المرضى إلى وحدات العناية المركزة، فيما وصلت بعض الإصابات إلى مرحلة تهديد الحياة.

وأعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) تعزيز التحذيرات الخاصة بمنتجات سم البوتولينوم المستخدمة في الإجراءات التجميلية، عقب ارتفاع ملحوظ في أعداد المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة استخدام منتجات غير معتمدة أو مقلدة.

وأكدت الوكالة أن ملصقات التحذير على عبوات هذه المنتجات والنشرات المرفقة بها ستصبح أكثر وضوحًا، مع التشديد على ضرورة الانتباه إلى أعراض قد تظهر خلال شهر من تلقي الحقن، مثل صعوبة البلع، وتلعثم الكلام، وضعف العضلات، وصعوبة التنفس، وهي أعراض قد تشير إلى الإصابة بالتسمم الوشيقي الذي يستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا.

ويعد البوتوكس من أكثر الإجراءات التجميلية انتشارًا في بريطانيا، إذ يُقدر عدد جلسات الحقن بنحو 900,000 عملية سنويًا، ويستخدم لتقليل التجاعيد من خلال مادة سم البوتولينوم التي تعمل على إرخاء العضلات مؤقتًا. إلا أن الجهات الصحية تؤكد أن استخدام منتجات غير مرخصة أو إعطاء الحقن بطرق غير صحيحة قد يحول هذا الإجراء التجميلي إلى خطر صحي جسيم.

ومن بين أبرز الحالات التي أثارت القلق، حالة البريطانية كايلي بيلي من مدينة بيترلي في مقاطعة دورهام، التي خضعت لثلاث حقن مضادة للتجاعيد مقابل 75 جنيهًا إسترلينيًا، بعدما أغراها انخفاض التكلفة مقارنة بجلسات سابقة.

وبعد أيام قليلة بدأت تعاني اضطرابات في الرؤية، وشخصت حالتها في البداية على أنها تدلٍّ في الجفن، قبل أن تتدهور حالتها سريعًا وتنقل إلى المستشفى، إذ تبين إصابتها بالتسمم الوشيقي الناتج عن حقنها بمنتج غير قانوني يعرف باسم «توكسبيا»، وهو منتج يحاكي البوتوكس.

وأمضت بيلي ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة، وتلقت علاجًا بمضاد السموم، فيما اضطر الأطباء إلى إنعاشها بعد توقفها عن التنفس في إحدى المراحل، وقالت لاحقًا إنها شعرت بأنها كانت على وشك الموت.

وأظهرت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية تسجيل ما لا يقل عن 38 حالة تسمم مرتبطة بمنتجات سم البوتولينوم غير المرخصة خلال العام الماضي، بينها 28 حالة في شمال شرق إنجلترا، فيما استقبل أحد أقسام الطوارئ في مقاطعة دورهام خمسة مصابين في ليلة واحدة خلال يونيو الماضي، وجميعهم تعرضوا لمضاعفات بعد تلقي حقن تجميلية مقلدة.