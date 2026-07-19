أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أسفه لمقتل جنديين أمريكيين في الأردن، واصفاً الحادثة بأنها «محزنة للغاية»، في أول تعليق له منذ إعلان الجيش الأمريكي وقوع الخسائر. وقال ترمب في مقابلة مع قناة «نيوز نيشن»: «نأسف لما يحدث، فقد ضحوا بحياتهم في خدمة وطنهم».

ويأتي هذا التصريح في وقت لم يصدر ترمب بياناً رسمياً بشأن الحادث، إذ أمضى أمس (السبت) في منزله بمدينة بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، مكتفياً بتصريحاته الإعلامية.

وفي السياق ذاته، جدّد ترمب موقفه المتشدد تجاه إيران، مؤكداً أن منعها من امتلاك سلاح نووي «واجب» يقع على عاتق الولايات المتحدة، مضيفاً أن عدم رغبة طهران في الالتزام بمذكرة التفاهم «لم يعد يعني له شيئاً».

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، أمس، مقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن، في أول خسائر بشرية تتكبدها القوات الأمريكية منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في مارس الماضي، ما يسلّط الضوء على تصاعد حدة التوتر بين الجانبين.