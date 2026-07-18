حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل الذي أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن شاحنة قيل إنها استُخدمت في تهريب أجانب إلى داخل البلاد، مؤكدة أن التحقيقات كشفت وقائع مختلفة تمامًا، تتعلق بنشاط غير مشروع للتنقيب عن خام الذهب في محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة، في بيان مصور، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شاحنة محملة بنحو ستة أطنان من أحجار الكوارتز، إلى جانب توقيف سائقها وأربعة أشخاص يحملون جنسية أجنبية، للاشتباه في تورطهم في أعمال تنقيب غير قانونية عن الذهب.

وجاء توضيح الوزارة عقب تداول مقطع فيديو ادعى ناشره أن المركبة كانت تُستخدم في تهريب أجانب عبر محافظة قنا، وهو ما نفته نتائج التحريات والإجراءات الأمنية.

وبحسب البيان، تعود الواقعة إلى الرابع من يونيو 2026، عندما أوقفت الأجهزة الأمنية الشاحنة أثناء مرورها في نطاق قسم شرطة قنا، حيث عُثر بداخلها على شحنة كبيرة من أحجار الكوارتز، إضافة إلى الأشخاص الأربعة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات الأولية تضمنت أقوال السائق ومرافقيه، الذين أقروا بمشاركتهم في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب داخل محافظة البحر الأحمر، مؤكدين أن وجودهم داخل الشاحنة لا يرتبط بأي محاولة تسلل أو تهريب أشخاص عبر الحدود.

وعلى إثر ذلك، تحفظت السلطات على الشاحنة والشحنة المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم، فيما باشرت النيابة العامة استكمال التحقيقات.