كشفت وزارة التجارة رصد 412 شبهة أولية للتستر التجاري خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026، بعد تنفيذ 14,520 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري، استهدفت 10,626 مؤسسة و3,901 شركة.



ورصدت الوزارة عدداً من مخالفات التستر التجاري، كان من أبرزها عدم وجود وسائل الدفع الإلكتروني ومخالفة نظام العمل والإقامة.



وأوضحت الوزارة أن أبرز الأنشطة المستهدفة بالزيارات شملت: «الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، المقاهي الشعبية، البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، أنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات، تقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، والبيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة».



وبينت الوزارة أن إجمالي غرامات ومخالفات مكافحة التستر التجاري بلغ 1.14 مليون ريال، وشمل 1,119 بلاغاً عن شبهة تستر، و194 مخالفة أحيلت إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، ومخالفتين أحيلت إلى النيابة العامة.



وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نفذت 919 جولة تفتيشية على منافذ بيع اللحوم في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز مستوى الامتثال في السوق المحلية، ومتابعة التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح.