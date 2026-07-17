رحلة مدرسية تتحول إلى مأساة.. 21 قتيلاً في انقلاب حافلة بأوغندا

تحولت رحلة مدرسية إلى مأساة مروعة في شرق أوغندا، بعدما لقي 21 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات إثر انقلاب حافلة كانت تقل تلاميذ خلال رحلة مدرسية في منطقة «كابشوروا»، وفق ما أعلنته السلطات الأوغندية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعدما تعرضت الحافلة لعطل ميكانيكي مفاجئ، تسبب في فقدان السائق السيطرة عليها أثناء سيرها، لتنحرف عن الطريق وتصطدم بصخرة كبيرة قبل أن تنقلب، مخلفة عدداً كبيراً من الضحايا والمصابين.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الشرطة أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما فتحت السلطات تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بدقة.

وأثار الحادث موجة من الحزن في أوغندا، وسط دعوات متجددة لتشديد الرقابة على صلاحية المركبات المستخدمة في نقل الطلاب، وتعزيز إجراءات السلامة على الطرق للحد من الحوادث التي تحصد آلاف الأرواح سنوياً.

وتعد حوادث الطرق من أخطر التحديات التي تواجه أوغندا، إذ تسجل البلاد آلاف الوفيات والإصابات كل عام نتيجة حوادث السير، وفق بيانات السلطات المحلية.

ويرجع الخبراء ارتفاع معدلات الحوادث إلى عدة عوامل، أبرزها السرعة الزائدة، وسوء صيانة المركبات، والحمولات الزائدة، ورداءة بعض الطرق، وضعف الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن الأعطال الميكانيكية التي تتسبب في عدد كبير من الحوادث، خاصة في المناطق الجبلية والطرق الريفية.

وتشهد أوغندا بين الحين والآخر حوادث مأساوية تتعلق بحافلات نقل الركاب والطلاب، ما يدفع الحكومة إلى إطلاق حملات دورية لفحص المركبات وتشديد الرقابة المرورية، إلا أن تحديات البنية التحتية ونقص الصيانة لا تزال تمثل عقبة أمام الحد من هذه الحوادث.