نفّذت أمانة منطقة عسير، ممثلة في بلدية السودة الفرعية بمدينة أبها، مبادرة تطوعية استمرت لمدة خمسة أيام لتنظيف عدد من الوجهات السياحية في مرتفعات السودة، بمشاركة 25 متطوعاً، ضمن جهودها الرامية إلى المحافظة على البيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين المشهد الحضري.

وشملت المبادرة أعمال إزالة مخلفات الزوار وبقايا الأطعمة والمواد البلاستيكية من عدد من المواقع السياحية من بينها متنزّه السحاب ومطلات شعف آل ويمن، ومطل السودة، وقرية الصقور، بما يسهم في المحافظة على نظافة تلك المواقع وتهيئتها لاستقبال الزوار والمتنزهين تزامناً مع موسم صيف عسير. وأكدت الأمانة أن المبادرة تأتي في إطار جهودها لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية والمحافظة على نظافة وجمالية الوجهات السياحية والطبيعية.