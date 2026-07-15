توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) الإيرانيين بالهزيمة قريباً جداً، موضحاً أن إيران ترغب في عقد اجتماع مع الأمريكيين.



وأفصح ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» عن طلب إيران عقد اجتماع مع إدارته قائلاً: «تلقينا اتصالاً بينما كنت في طريقي إلى هنا يفيد بأنهم يريدون الاجتماع»، لافتاً إلى أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا.



وهدد ترمب بتوسيع الهجمات على البنية التحتية المدنية، مبيناً أنه سيتم استهداف محطات توليد الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات.



وقال الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة شديدة خلال الليالي القادمة، مضيفاً: «في الأسبوع القادم، سيصبح الأمر سيئاً للغاية بالنسبة لهم، سنقوم بتدمير جميع محطات توليد الكهرباء الخاصة بهم، وسندمر جميع جسورهم إذا لم يعودوا إلى الطاولة ويتفاوضوا».



ولم يستبعد الرئيس الأمريكي أن تستهدف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على غرار حملتها ضد تنظيم «داعش».



وحول ما إذا كانت الضربات ستستمر، قال ترمب: «ستستمر حتى أقول كفى».



بدورها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترمب متردد في استخدام قوات برية في هجمات ضد إيران، موضحين أن ترمب يميل نحو توسيع العمليات في إيران بعد أيام من تلقي إيجازات من كبار مساعديه.



وأشار المسؤولون إلى أن الخيارات تشمل تكثيف الغارات وإرسال قوات برية للاستيلاء على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز.



وذكر المسؤولون أن ترمب ترأس اجتماعاً أمس (الثلاثاء) لمناقشة إمكانية السيطرة على جزيرة خارك لكنه متردد حتى اللحظة.



في المقابل، أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية بسماع دوي انفجارين في مناطق بمحافظة كنارك جنوب شرقي إيران، مشيرةً إلى أن موقعهما لم يتضح بعد، فيما أفاد مسؤولون محليون بأن دوي الانفجارين جاء من مناطق خارج المدينة.



وذكر المسؤولون أن الوضع داخل كنارك آمن وهادئ.



من جهتها، ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجارات في الأحواز وتشابهار بجنوب البلاد.



ونقلت الوكالة عن محافظ هرمزجان قوله إن قذيفة أمريكية سقطت بالقرب من مدينة بندر عباس، في الوقت الذي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن موجة هجمات جديدة على إيران.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، داعيةً على حسابها في «إكس» المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.