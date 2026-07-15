أتاحت الجوازات استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة من هم أقل من 21 عاماً عبر منصة «أبشر»، على أن يتولى ولي الأمر تسجيل الدخول في المنصة لاستكمال الإجراء.



وطبقاً لمنشور للجوازات في منصة (X)، تتعلق الخدمة بمن هم دون الـ 21 عاماً فقط، بشرط أن يكون لدى فرد الأسرة هوية وطنية أو جواز سفر.



ويشمل تصريح السفر المُصدر على الهوية الوطنية دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يتطلب طباعة التصريح ويمكن الاستفسار والمتابعة عبر المنصة دون حاجة لمراجعة إدارات الجوازات.



وفي سياق ذي صلة، دعت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج السعودية إلى المحافظة على جوازات سفرهم داخل المملكة وخارجها من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها، وحفظها في أماكن آمنة.



وحثّت على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بالمواطنين ومرافقيهم قبل مغادرة المملكة، إذ يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول، مع إلزامية حمل جواز السفر أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون.