إيطاليا: الحرارة 45.. إنذار أحمر في 15 مدينة وإضراب لعمال التوصيل

تستعد إيطاليا لمواجهة موجة الحرِّ الثالثة هذا الصيف، وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية جديدة، ما دفع وزارة الصحة إلى إدراج سبع مدن ضمن مستوى الإنذار الأحمر الأربعاء؛ تشمل بريشيا وفلورنسا وبيروجيا وتورينو، إضافة إلى بولونيا وفروزينونه وروما.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المدن المتأثرة إلى 15 مدينة اعتباراً من الخميس، مع دخول كالياري وكامبوباسو وجنوة ولاتينا وباليرمو وبسكارا ورييتي وفيتربو دائرة التحذير.

وتُعد جزيرة سردينيا الأكثر تأثراً بالحرارة، إذ بلغت درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها إلى 45 درجة في المناطق الداخلية، في وقت تواجه فيه الجزيرة حرائق متفرقة تزيد من صعوبة الأوضاع.

وفي ظل هذه الظروف المناخية القاسية، أعلن عمال التوصيل في شركات Glovo وDeliveroo وJust Eat بدء إضراب احتجاجي الأربعاء؛ للمطالبة بوقف خدمات التوصيل خلال ساعات الذروة الحرارية، وضمان حصولهم على أجورهم حتى في فترات التوقف الإلزامي. وينطلق الإضراب عند السادسة مساءً في ميلانو وفلورنسا، وعند الرابعة والنصف عصراً في بولونيا، على أن تتخلله مسيرات احتجاجية في المدن الثلاث، فيما يعتزم عمال بييمونتي تنفيذ إضراب الخميس من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وقد أصدرت عدة أقاليم وبلديات أوامر تُلزم العاملين الأكثر تعرضاً للحرارة بالتوقف عن العمل بين 12:30 ظهراً و4 عصراً في أيام الإنذار الأحمر، مع السماح بالعمل في حال توفير الشركات إجراءات سلامة تحدّ من المخاطر، مثل الماء وواقيات الشمس ودورات تدريبية حول العمل في الحر. غير أن كثيراً من العمال يؤكدون أن خيار التوقف ليس فعلياً؛ لأن أجورهم تعتمد على عدد الطلبات المنجزة، ما يجعل الامتناع عن العمل يعني خسارة الدخل.

ويستثنى جزء كبير من عمال Just Eat من هذا الوضع، إذ إن العديد منهم موظفون رسميون يتقاضون أجراً ثابتاً بالساعة، ما يمنحهم حماية أكبر مقارنة بعمال المنصات الأخرى.

ويطالب العمال خلال الإضراب بتطبيق تعليمات الحرارة بشكل فعّال، وضمان الأجر خلال ساعات التوقف، إضافة إلى مطالب أوسع تشمل توفير عقود عمل والانضمام إلى شبكات الضمان الاجتماعي. ومن المقرر أن تُعقد الخميس جولة تفاوض وطنية في وزارة العمل بين النقابات ومنصات التوصيل؛ بهدف توسيع نطاق الحماية الممنوحة للعاملين في هذا القطاع.