تمكنت فرق الإنقاذ البحري في مصر من إنقاذ طاقم مركب سياحي تعرّض للغرق قبالة سواحل مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، دون تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

وبحسب المعلومات الأولية، تلقت إحدى الوحدات البحرية التابعة لشركة «جابكو» للبترول بلاغاً يفيد بغرق مركب سياحي بالقرب من شواطئ رأس غارب، لتباشر غرفة العمليات رفع درجة الاستعداد والدفع بوحدة إنقاذ بحرية إلى موقع الحادث للتعامل معه.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال أفراد طاقم المركب الخمسة ونقلهم إلى بر الأمان، وتبين أن حالتهم الصحية جيدة، ولم يتعرض أي منهم لإصابات.

وأكدت الجهات المعنية أن المركب لم يكن يقل أي سائحين وقت وقوع الحادث، وأن الموجودين على متنه كانوا من أفراد الطاقم فقط.

وأخطرت الأجهزة المختصة والنيابة العامة عقب انتهاء عمليات الإنقاذ، وباشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات غرق المركب، وتحديد ما إذا كانت الواقعة ناجمة عن عطل فني أو ظروف بحرية أو سبب بشري.

ويعد البحر الأحمر أحد أبرز المقاصد السياحية في مصر، ويستقبل سنويّاً آلاف رحلات الغوص واليخوت واللنشات السياحية، خصوصاً في مناطق الغردقة ورأس غارب ومرسى علم والجونة، وسط رقابة من الجهات المختصة للتأكد من التزام الوحدات البحرية باشتراطات الأمن والسلامة.