بين الحقائق العلمية والمبالغات المنتشرة.. الكركديه ما له وعليه

يُعدّ الكركديه من المشروبات العشبية الشائعة في العديد من الثقافات، ويُستهلك ساخناً أو بارداً بوصفه مشروباً طبيعياً خالياً من الكافيين. ازداد الاهتمام به خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت ادعاءات حول قدرته على خفض ضغط الدم والمساعدة في فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة.

تشير دراسات غذائية إلى أن الكركديه يحتوي على مركبات نباتية غنية بمضادات الأكسدة؛ أبرزها الأنثوسيانين، وهي مركبات تساعد الجسم على مقاومة تأثير الجذور الحرة، ما يجعله من المشروبات ذات القيمة العالية مقارنة ببعض الأعشاب الأخرى. كما تُظهر أبحاث أولية أن للكركديه خصائص قد تساهم في تقليل امتصاص بعض النشويات والدهون، وهو ما قد يساعد ضمن نظام غذائي متوازن في التحكم بالوزن.

وفيما يتعلق بصحة القلب، تربط أبحاث عدة بين تناول الكركديه بانتظام وانخفاض بسيط في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، إلى جانب تأثيرات محتملة على تحسين مؤشرات الدهون في الجسم. إلا أن هذه الفوائد تختلف من شخص لآخر، ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن العلاج الطبي أو المتابعة الصحية المتخصصة.

ورغم هذه الفوائد، يحذر مختصون من المبالغة في تناول الكركديه، إذ إن الإفراط في شربه قد يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم أو مستوى السكر لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة أو يتناولون أدوية تؤثر في الضغط أو السكر. ويوصي الخبراء بالاكتفاء بكوب واحد يومياً، ويفضل تناوله دون إضافة السكر أو العسل للحفاظ على قيمته الغذائية.

ويؤكد المتخصصون أن الكركديه يمكن أن يكون جزءاً من نمط حياة صحي، لكنه ليس مشروباً سحرياً، ولا ينبغي التعامل معه بوصفه بديلاً للعلاج أو وسيلة سريعة لإنقاص الوزن، بل ضمن إطار متوازن يشمل التغذية السليمة والنشاط البدني والمتابعة الطبية عند الحاجة.