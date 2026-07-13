شددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الوافدين بمغادرة السعودية فور انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول، وأن أي تأخير يُعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات صارمة تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الترحيل ومنع دخول المملكة لفترات قد تُحدد وفق نوع المخالفة.

وتأتي الإجراءات ضمن جهود الوزارة لضبط المخالفات، وتعزيز الانضباط في أنظمة الإقامة والعمل، وضمان عدم استغلال التأشيرات أو تجاوز المدد النظامية المحددة.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأكدت أن قنوات البلاغات تعمل على مدار الساعة، وأن التعاون المجتمعي يمثل عنصراً أساسياً في دعم الجهود الأمنية والحد من المخالفات، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية سوق العمل من التجاوزات.