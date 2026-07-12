كشفت الفنانة المصرية هالة فاخر تفاصيل أزمتها مع أحد المنتجين، مؤكدة أنها تخوض نزاعاً قضائياً منذ نحو عام للحصول على مستحقاتها المالية عن أحد الأعمال الفنية، وأوضحت أنها حصلت على حكم قضائي يُلزم المنتج بسداد كامل مستحقاتها، إلا أنه لم ينفذ الحكم بشكل كامل حتى الآن.

اللجوء للقضاء

وقالت هالة فاخر في تصريحات صحفية: «اضطررت إلى اللجوء للقضاء بعد فشل جميع المحاولات الودية لاسترداد حقوقي المالية، مؤكدة إنصاف القضاء لها وإصدار حكم بإلزام المنتج بسداد المبلغ المستحق لها».

وأضافت: «اتخذت الإجراءات القانونية ضد هذا المنتج، وصدر حكم بإلزامه بصرف جميع مستحقاتي المالية».

سدد النصف

وأوضحت أن المنتج لم يلتزم بتنفيذ الحكم بالكامل، إذ سدد نحو نصف المبلغ فقط، بينما لا تزال بقية مستحقاتها المالية معلقة، مؤكدة أنها لن تتراجع عن المطالبة بحقها.

وقالت: «هو سدد لي ما يقرب من 50% فقط من مستحقاتي عن هذا العمل، لكني مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده حتى أحصل على كامل مستحقاتي».

وأكدت عدم رغبتها في الدخول في أزمات أو خلافات مع أي شخص، إلا أنها تتمسك بحقوقها التي كفلها لها القانون، لافتة إلى أن تأخير صرف مستحقات الفنانين أصبح أمراً متكرراً مع بعض المنتجين.

واختتمت تصريحاتها بانتقاد أسلوب المنتج في التعامل معها، قائلة: «إحنا دائماً بيبقى لينا مستحقات عند بعض الناس، وفي النهاية بيسددوها، لكنه شخص كثير المماطلة وغير أمين، ومش عارفه ليه بيتعامل بالشكل ده، لكن هافضل متمسكه بحقي لحد ما آخده كامل».

آخر أعمالها

من جهة ثانية، شاركت هالة فاخر في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «السوق الحرة»، الذي ضم نخبة كبيرة من النجوم، منهم: محمد ثروت، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وحسام داغر، ودينا محسن، ومحمد جبر، ومنذر ريحانة، وغادة طلعت، وإيمان السيد، وعبير منير، وريم رأفت، وشريف حسني، وحمد جمعة، وحسام الفحام، وإدوارد، ومحمد القس، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ووائل عوني، ومنير مكرم، وحسن عبد الفتاح، ومحمد علي رزق، وعمرو عبد العزيز. والمسلسل من تأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي.