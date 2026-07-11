أعاد الفنان السعودي عايض يوسف فتح باب النقاش حول الضغوط النفسية التي يواجهها الفنانون والمشاهير، بعدما كشف في رسالة مؤثرة أنه يعيش واحدة من أصعب الفترات في حياته، من دون أن يفصح عن طبيعة ما يمر به، في مشهد يعكس جانباً من الضغوط التي قد ترافق الحياة تحت الأضواء.

وتتكرر خلال السنوات الأخيرة حالات يختار فيها فنانون ومشاهير كسر صمتهم والحديث عن معاناتهم النفسية أو الضغوط التي يعيشونها، وهو ما أسهم في توسيع النقاش حول الثمن الإنساني للشهرة، والفجوة بين الصورة التي يراها الجمهور، وما قد يعيشه أصحابها بعيداً عن الكاميرات.

وفي رسالته، قال عايض إن الشهر الماضي شهد أحداثاً لا يتمناها لعدوه، سواء أمام الناس أو خلف الكواليس، مؤكداً أنها المرة الأولى خلال 12 عاماً من مسيرته الفنية التي يتحدث فيها عن معاناته، وأضاف: «تراني تعبان كثير وقاعد أحمل نفسي فوق طاقتها»، قبل أن يختتم حديثه بالدعاء لجمهوره.

ورغم أن الفنان لم يشر إلى إصابته بالاكتئاب أو أي اضطراب نفسي، ولم يكشف أسباب ما يمر به، فإن رسالته أعادت التذكير بأن الضغوط النفسية لا ترتبط بالمكانة أو النجاح أو الشهرة، وأن كثيراً من الشخصيات العامة باتت أكثر ميلاً للحديث عن الجانب الإنساني من حياتها بعد سنوات من الصمت.

وأثارت كلمات عايض تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت رسائل الدعم والدعاء تعليقات جمهوره وزملائه، في وقت فضّل فيه الفنان الاحتفاظ بتفاصيل أزمته بعيداً عن الرأي العام، مكتفياً برسالة اختزلت حجم الإرهاق الذي يعيشه، وأعادت طرح سؤال يتكرر مع كل حالة مشابهة: إلى أي حد يدفع المشاهير ثمن البقاء دائماً تحت الأضواء؟

ولم تكن رسالة عايض حالة معزولة، إذ تأتي ضمن سلسلة من الإفصاحات التي شهدها الوسط الرقمي والفني أخيراً؛ فقد سبق لصانع المحتوى نايف حمدان أن تحدث عن معاناته مع الاكتئاب، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً، قبل أن يكشف صانع المحتوى قعيد المطيري أنه يمر بتجربة مشابهة، قائلاً إنه يستخدم منذ نحو عامين الأدوية نفسها التي يستخدمها نايف.