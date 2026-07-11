استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في النمسا بفوز كبير على فريق بينزغاو سالفيلدين النمساوي بنتيجة (8-0) في أولى تجارب الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



ودخل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله المواجهة بتشكيلة أساسية ضمت: سلمان الجدعاني في حراسة المرمى، وأمامه كل من زكريا هوساوي، ومحمد سليمان بكر، وماتيو دامس، ومحمد عبدالرحمن، وفي الوسط فالنتين أتانغانا، وريكاردو ماتياس، وماتيوس غونسالفيس، وإنزو ميو، وإدوارد سبيرتسيان، فيما قاد الهجوم صالح أبو الشامات.



وفرض الأهلي أفضليته على مجريات اللقاء منذ بدايته، ونجح لاعبوه في ترجمة السيطرة إلى 8 أهداف، ليحقق الفريق بداية قوية في برنامجه الإعدادي، وسط أداء فني مميز وتنفيذ واضح لأفكار الجهاز الفني.



وحرص يايسله على إشراك عدد من اللاعبين خلال المباراة للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إذ ضمت قائمة البدلاء: علي باخشوين، وسامي الحربي، وأسامة الخضعة، وريان حامد، ووائل الجهني، وسعد بالعبيد، وزياد ملا، وفيصل فلاتة، وإبراهيم عزام، وسالم عبدالله، وياسين الزبيدي، ومشعل المطيري، وموسى أبوبكر.



وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج الأهلي الإعدادي الذي يتضمن إقامة معسكرين في النمسا والبرتغال، وخوض عدد من المباريات الودية، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في البطولات المحلية والقارية.