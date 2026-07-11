في واقعة مأساوية يندى لها الجبين، استيقظ أهالي حي «مسيك» بالعاصمة اليمنية صنعاء على فاجعة أسرية مروعة، بطلها أب تجرد من عاطفة الأبوة ليفرغ رصاصات غضبه في جسد نجله الشاب، وينهي حياته في لحظة طيش قلبت حياة الأسرة والحي بأكمله إلى كابوس حقيقي.

وبدأت فصول القصة بخلاف عائلي تطور لسيناريو دموي لم يتخيله أحد. وتكشفت التفاصيل الصادمة بأن الأب أقدم قبل 6 أشهر على طرد «زوجة ابنه» من المنزل إثر خلافات سابقة.

لكن الشاب حاول لم شمل أسرته وإنقاذ زواجه، واتخذ قراراً بإعادة زوجته إلى بيتها دون «استشارة والده». إلا أن هذا التصرف أشعل نار غضب جنوني في قلب الأب، الذي لم يتردد في سحب سلاحه وفتح النار مباشرة على نجله، ليسقط الشاب قتيلاً غارقاً في دمائه متأثراً بإصابته الخطيرة، تاركاً وراءه صدمة وذهولاً واسعاً اجتاح سكان المنطقة.

ولم تكن هذه الجريمة سوى جرس إنذار مرعب يعكس واقعاً تعيشه الأسر في اليمن، حيث شهدت البلاد تصاعداً مفزعاً وغير مسبوق في معدلات الجرائم العائلية.

وتشير تقارير أممية صادمة إلى أن تراكم الضغوط المعيشية الخانقة، ألقى بظلاله القاتمة على الصحة النفسية لبعض اليمنيين. وقد أدت هذه الظروف القاسية إلى إصابة أكثر من 7 ملايين يمني بأمراض وصدمات نفسية حادة، مما حول بعض المنازل إلى قنابل موقوتة تنفجر لأسباب عائلية بسيطة.