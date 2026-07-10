اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية مليشيا الحوثي بإجهاض جهود عملية إتمام صفقة تبادل المحتجزين والمختطفين، والتي كان من المقرر إتمامها غدا (السبت)، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب اتفاقية التبادل الموقعة بين الحكومة والمليشيات برعاية أممية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الفريق الحكومي المفاوض بملف المختطفين والأسرى هادي هيج، اليوم (الجمعة) قوله: إن الفريق تلقى بلاغا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، برفض مليشيات الحوثي تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد وتأجيلها الى وقت غير محدد.



وأعلن هيج أن هذا الإخطار جاء بعد أن استكمل الفريق الحكومي كل الإجراءات لتنفيذ صفقة التبادل وإطلاق المختطفين والمحتجزين رغم العراقيل التي وضعتها المليشيات لإجهاض إتمام الصفقة.



وحمل رئيس الفريق الحكومي المفاوض، مليشيات الحوثي مسؤولية عدم إتمام صفقة التبادل في موعدها المحدد، وصلفها في إجهاض أي جهود للتخفيف من معاناة اليمنيين والمحتجزين والمختطفين وأهاليهم.



وشدد على أن هذا الإجراء يؤكد استمرار المليشيات في استغلال ملف المحتجزين والمختطفين الإنساني، للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين.



وكان من المقرر أن تسفر صفقة التبادل الموقعة برعاية الأمم المتحدة عن الإفراج عن 1,680 من الأسرى والمختطفين، بينهم 1,100 من تابعي جماعة الحوثي، و580 يتبعون الحكومة اليمنية والتحالف، 11 يوليو الجاري، برحلة أولى متبادلة بين عدن وصنعاء، تليها في اليوم الثاني رحلة ثانية بين صنعاء والساحل الغربي، فيما ستكون رحلة اليوم الثالث والأخير بين مأرب وصنعاء.