أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم، تعيين خورخي جيسوس مدربا للمنتخب الأول خلفا للإسباني روبيرتو مارتينيز الذي غادر منصبه عقب الخروج من دور الـ 16 في بطولة كأس العالم 2026، بالخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف.



وأشرف جيسوس، المدرب المخضرم القديم في كرة القدم البرتغالية، على تدريب العديد من الأندية في بلاده، أبرزها بنفيكا وسبورتينغ، قطبا مدينة لشبونة.



وخارج البرتغال، تولى جيسوس تدريب فلامنغو البرازيلي، وفنربخشة التركي، ثم انتقل إلى العمل مع الهلال والنصر السعوديين، وقاد الأخير، الذي يلعب في صفوفه مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، إلى التتويج بالدوري الموسم الماضي، فهل يستمر رونالدو في اللعب دولياً؟



وكان المدرب السابق مارتينيز، قاد منتخب البرتغال منذ 2023، وفاز معه بلقب دوري الأمم في يونيو 2025.