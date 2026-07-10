أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة حكمها في قضية رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن إداري داخل أحد المجمعات السكنية في التجمع الخامس، حيث قضت ببراءته من تهمة استعراض القوة، وحبسه 6 أشهر عن باقي الاتهامات، بدلاً من حكم أول درجة بحبسه سنة مع الشغل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم وهو يعتدي بالضرب على فرد الأمن ويوجه إليه عبارات سب، مما أثار غضباً واستياءً بين المتابعين. وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة المصرية أحالت المتهم، وهو مالك وحدة سكنية ورجل أعمال وصاحب مصنع أسلاك، إلى محكمة الجنح، بتهم الاعتداء بالضرب والسب، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف جهاز اتصال لاسلكي مملوك لجهة عمل المجني عليه، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل المجمع السكني. وأوضحت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة بين المتهم وفرد الأمن، قبل أن تتطور إلى اعتداء جسدي، فيما دفع دفاع المتهم بوجود خلافات سابقة بين موكله والمجني عليه، زاعماً أن الأخير كان يتعمد عرقلة أعمال التشطيب الخاصة بفيلا المتهم، وأن الواقعة جاءت نتيجة استفزاز سابق، إلا أن رواية الدفاع لم تلق تأييداً من شهود الواقعة. وأكد عدد من سكان المجمع السكني، في أقوالهم، أن فرد الأمن مشهود له بحسن السيرة طوال فترة عمله التي تمتد لنحو خمس سنوات، نافين صدور أي تصرفات منه تبرر الاعتداء عليه، ومشيرين إلى أنهم شاهدوا المتهم يصفع المجني عليه ويوجه إليه السباب، بينما التزم الأخير بضبط النفس. وأيد التقرير الطبي رواية المجني عليه، إذ أثبت إصابته بسحجات وكدمات متفرقة في الكتف اليمنى ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وهي من بين الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة المتهم.