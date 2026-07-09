علق المطرب اللبناني محمد فضل شاكر على قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل والده الفنان اللبناني فضل شاكر في أربع قضايا كانت منظورة ضده، مقابل كفالات مالية حددتها المحكمة، بلغت 100 مليون ليرة لبنانية عن كل قضية، إضافة إلى 200 مليون ليرة في ملف عبرا.

احتفال بالقرار

وعبر محمد فضل شاكر عن سعادته بالقرار، إذ نشر عبر حسابه على منصة «إنستغرام» مقطع فيديو يوثق أجواء احتفاله بهذه التطورات، في أول تعليق له بعد صدور القرار القضائي.

رسالة مؤثرة

وأرفق الفيديو برسالة مؤثرة قال فيها: «الحمد لله رب العالمين.. بعد 13 سنة.. الظلم قد يطول لكنه لا يدوم، وأقول لكل مظلوم تمسك بالأمل وتفاءل بالخير، ففرج الله قريب بإذن الله، اليوم تبدأ مرحلة جديدة، ونحن متحمسون لما هو قادم بإذن الله».

ويأتي قرار إخلاء سبيل فضل شاكر بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، وهو ما تسبب في غيابه عن إحدى جلسات محاكمته، وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي، قبل أن تصدر المحكمة قرارها الأخير باستجابة لطلب إخلاء سبيله.

شهادات قانونية

استندت هيئة الدفاع عن فضل شاكر في طلب إخلاء سبيله إلى مستجدات قانونية وصحية، أبرزها صدور أحكام وقرارات اعتبرتها داعمة لموقفه، إلى جانب شهادات أدلى بها ضباط في الجيش اللبناني أمام المحكمة العسكرية، أكدوا خلالها عدم ثبوت مشاركته في أحداث عبرا عام 2013 أو تورطه في أي نشاط مسلح خلال تلك الفترة.