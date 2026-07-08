شهد الملف القضائي الأكثر تعقيداً وجدلاً في الساحة الفنية العربية تحولاً دراماتيكياً حابساً للأنفاس، حيث وافق رئيس المحكمة العسكرية في لبنان العميد وسيم فياض، على إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر بشكل عاجل.

هذا القرار لم يكن عفوياً، بل جاء مدفوعاً بحدثين ثقيلين قلبا الطاولة تماماً خلف الكواليس، وتمثلا في: شهادات حاسمة لجنرالات سابقين في الجيش اللبناني، وتقارير طبية حرجة خرجت من قلب المستشفى العسكري لتنهي سنوات من الملاحقة والترقب.

جنرالات الجيش يفجرون المفاجأة: «فضل لم يقاتل»

طوال سنوات، ارتبط اسم فضل شاكر بـ«أحداث معركة عبرا» الصادمة التي وقعت عام 2013، لكن جلسات المحكمة العسكرية شهدت منشطفاً غير متوقع على الإطلاق، عندما وقف ثلاثة من كبار الضباط السابقين في الجيش اللبناني ليدلوا بإفادات رسمية برأت ساحة الفنان ميدانياً.

وجاءت شهادات العميد ممدوح صعب، والعميد محمد الحسيني، والعميد علي شحرور حاسمة لتؤكد للرأي العام والقضاء ثلاث حقائق غائبة:

مجموعة حماية لا قتال: القوة الصغيرة التي كانت ترافق فضل شاكر في مدينة صيدا كانت مخصصة حصراً لحمايته الشخصية كفنان، ولم تكن فصيلاً هجومياً.

خلو من الدعم: نفت شهادات الجنرالات وجود أي أدلة أو إثباتات تشير إلى قيام شاكر بتقديم دعم مالي أو لوجستي لجماعة أحمد الأسير.

الغياب عن الميدان: أكد الضباط أن فضل شاكر لم يشارك مطلقاً في أي مواجهات مسلحة ضد عناصر الجيش اللبناني خلال تلك الأحداث.

الوضع الصحي يعجل بالخروج

إلى جانب الانفراجة القانونية الميدانية، لعب الملف الطبي الساخن دوراً محورياً في صدور قرار إخلاء السبيل العاجل. فقد تسلمت المحكمة تقريراً طبياً رسمياً من المستشفى العسكري في بيروت، يحذر من خطورة بقاء الفنان قيد الاحتجاز نظراً لتدهور مؤشراته الحيوية بشكل مفاجئ.

وبيّن التقرير أن فضل شاكر يعاني من أزمات صحية متداخلة تستدعي رعاية طبية معقدة خارج جدران السجن، وهي:

انسداد جزئي خطير في بعض شرايين القلب الأساسية.

ارتفاع حاد وغير منضبط في مستويات السكر في الدم.

مشكلات طبية مفاجئة بدأت تؤثر مباشرة على الرؤية والنظر.

وكخطوة أخيرة نحو التسوية الشاملة، يمثل هذا القرار الانتصار الأكبر لفضل شاكر الذي طالما أصر على براءته وظل لسنوات يسعى لتسوية وضعه القانوني بشتى الطرق. وتأتي هذه الانفراجة استكمالاً لحكم البراءة الكاملة الذي ناله في مايو الماضي في قضية منفصلة (تتعلق باتهامه بمحاولة قتل هلال حمود) لعدم كفاية الأدلة، مما يمهد الطريق لإغلاق الستار نهائياً على الملف الأسود الذي غيّب صوت «ملك الإحساس» عن مسارحه الفنية لسنوات طويلة.